Видовищне відео опублікував російський добровольчий корпус.

Реактивна система залпового вогню HIMARS видовищно відпрацювала по російських окупантах на одному з напрямків.

Роликом атаки поділилися воїни Російського добровольчого корпупу, які воюють пліч-о-пліч з українськими захисниками проти окупантів.

На кадрах один з добровольців заявив, що корпус передає "руйнівне вітання путінським псам". Після цих слів воїни здійснили запуск.

Відео дня

"Російський добровольчий корпус передає свої полум'яні привітання путінським псам! Пекельне пекло з моментальною доставкою", - йдеться у повідомленні.

РСЗВ HIMARS - характеристики та ефективність

M142 HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.

РСЗВ може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. HIMARS взаємозамінна з РСЗВ M270A1, несучи половину її боєкомплекту.

Про розробку M142 HIMARS стало відомо в 1994 році. Вперше HIMARS використовували в бойових діях в 2007 році в Іраку.

Півроку тому стало відомо, що США прийняли рішення передати Україні ракетні системи M142 HIMARS, які будуть оснащені боєприпасами GMLRS, але не балістичними ATACMS. Ракети типу GMLRS мають дальність польоту до 70 км і точність в кілька метрів.

США передали нашій країні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. На початок листопада всі вони залишалися цілими й використовуватися для відбиття збройної агресії РФ.

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