Пропагандисти поширюють фейки, які спростовує навіть місцева влада.

Вранці в четвер, 2 березня, пропагандистські російські ЗМІ навперебій повідомляють про нібито напад "українських диверсантів" на прикордонні населені пункти Сушани і Любечани в Климовському районі Брянської області Росії. Проведення там певної операції підтверджує і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

"У прикордонному Климовському районі Брянської області ФСБ Росії і доданими силами Міністерства оборони Російської Федерації проводяться заходи зі знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон", – заявляє ФСБ РФ.

У поширюваних пропагандистами повідомленнях йдеться про групу з 50 і більше озброєних осіб з жовтими пов'язками, яка нібито зайшла в населені пункти Сушани і Любечани з території України.

Відео дня

"РИА Новости" з посиланням на губернатора Олександра Богомаза пише, що Сушани були атаковані дроном. Тим часом "Baza" заявляє, що в Сушанах "йде бій, чути вибухи". Також "Baza" інформують, що нібито було підірвано електропідстанцію і газову станцію в цьому населеному пункті.

Кілька ЗМІ пишуть, що нібито взяті в заручники кілька людей ("Baza" повідомляє про двох дорослих і двох дітей в Сушанах, ТАСС – про шість заручників без уточнення населеного пункту). Заручників у Лубечанах, згідно з повідомленнями пропагандистів, утримували в сільському магазині. Однак цю інформацію не підтверджує і місцева влада. Прес-секретарка губернатора області заявила виданню МО РФ "Звезда", що інформації про будь-яких заручників немає.

Також ЗМІ стверджують, що в Брянській області вніслідок інцидентів є поранені і загиблі. Зокрема, пропагандисти пишуть, що "загинула одна людина, поранено дитина".

У потоці численних повідомлень про ситуацію в Климовському районі російські пропагандисти публікували фейки, які згодом спростувала сама ж російська влада.

Так, не підтвердилися владою повідомлення про "обстріл шкільного автобуса". Влада регіону повідомила "РИА Новости", що діти навчаються дистанційно.

Readovka заявляла, що в Любечані "диверсанти" поранили дівчинку і вона померла. Вже через кілька хвилин дитина "воскресла". Згодом заступник губернатора Брянської області Андрій Бардуков заявив ЗМІ "Звезда", що поранено не дівчинку, а хлопчика, і життю дитини нічого не загрожує.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи повідомлення росіян про "диверсію", зазначив, що якщо хоч частина опублікованої інформації відповідає дійсності, то стоять за цим, ймовірно, "вагнерівці"-втікачі, а не "українська ДРГ".

Ситуація в Брянській області РФ - що потрібно знати

Напередодні влада РФ оголосила про безстрокове продовження "жовтого" рівня терористичної загрози на території Брянської та Курської областей, що межують з Україною.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи це, наголошували, що Кремль використовує пропагандистський міф про загрозу нападу українців на прикордонні райони РФ з двома цілями – обґрунтувати репресії та мотивувати воювати проти України.

При цьому сама Брянська область перетворилася на полігон для запусків дронів-камікадзе по території України. Британська розвідка повідомляла, що це нова точка запуску БПЛА, яка дозволяє росіянам скоротити час підльоту дронів до Києва

Вас також можуть зацікавити новини: