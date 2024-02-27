Такий проліт БПЛА був зафіксований радіолокаційними системами ППО.

Вже не раз російські ракети та БПЛА пролітали через Молдову чи Придністров’я. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію, що в ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні ударні безпілотники, один з них рухався в бік Хмельницького від кордону з Молдовою.

"Це ж було вже і не раз. Я навіть не бачив особливої сенсанційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров’я - анклав російський: і ракети, і шахеди. І цього разу був безумовно такий проліт зафіксований радіолокаційними системами ППО. Нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше", - розповів він.

При цьому зазначив, що пролітають не лише безпілотники ударного типу, зокрема, "Орлан", а й розвідувальні БПЛА, які часто навіть наближалися до території Румунії. Ігнат зазначив, що цей БПЛА був знищений українською ППО.

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Відповідаючи на запитання з приводу того чи це були провокативні дії Росії чи спроба обійти нашу ППО, речник зазначив, що тут важко відповісти. "Безумовно, вони знають, де легше проходити, і виходячи з цього, будують свої маршрути. БПЛА, які з південного чи з північного напрямку рухаються, можуть і до західних кордонів нашої держави долітати і вже там знищуватися. Тут питання без відповіді. Я не можу точно вам сказати, що це вони запустили, щоб скоротити шлях чи провокативні дії", - сказав Ігнат.

Він звернув увагу, що в цьому регіоні відбуваються певні політичні процеси і держава –окупант намагається "зробити певні провокативні речі з приєднанням ( йдеться про те, що наприкінці лютого жителі самопроголошеної Придністровсько-Молдавської Республіки нібито попросили приєднати "Придністров'я" до Росії – УНІАН)".

Російський безпілотник перетнув кордон Молдови - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні ударні безпілотники і один з БПЛА рухався в бік Хмельницького від кордону з Молдовою, але міністерство оборони цієї країни заявило, що 26 лютого в повітряному просторі країни не фіксували російські безпілотні літальні апарати.

Очільниця Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що російські війська застосували нову тактику із запуском шахедів по Україні. За її словами, ворог спершу запустив дрони типу "Shahed", які ворог спрямовував у два нетипових напрямки за нашою зоною відповідальності.

Вона також підтвердила, що російські дрони вночі дійсно перетинали кордон з Молдовою.

За її словами, один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. Очевидно, був провокативно закладений маршрут з перетином державного кордону на українсько-молдавській ділянці. Вона додала, що було зафіксовано перетин кордону. БПЛА пролетів кілька десятків кілометрів і повернувся в повітряний простір України, де був знищений силами ППО.

Вона також прокоментувала слова молдовської сторони про те, що російських дронів на їхній території не було. За словами Гуменюк, у Кишиневі не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

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