За словами речниці ОК "Південь", російський дрон дійсно перетнув кордон України з Молдовою і пролетів там кілька десятків кілометрів.

Російські війська застосували нову тактику із запуском шахедів по Україні. Про це заявила очільниця Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог спершу запустив дрони типу "Shahed", які ворог спрямовував у два нетипових напрямки за нашою зоною відповідальності. Це по Кіровоградщині та на Одещину. Так ворог намагався розгалужити зосередженість сил ППО і перевірити її готовність. Чотири дрони на Кіровоградщині були знищені. І в той же час ворог застосував тактичну авіацію. З т.о. Херсонщини на Кіровоградщину спрямували ракети Х-59, які також були знищені силами ППО ще на підльоті, в небі Дніпропетровщині", – сказала Гуменюк.

Крім того, вона підтвердила, що російські дрони вночі дійсно перетинали кордон з Молдовою.

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"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, був провокативно закладений маршрут з перетином державного кордону на українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО", – заявила речниця ОК "Південь".

Вона також прокоментувала слова молдовської сторони про те, що російських дронів на їхній території не було. За словами Гуменюк, у Кишиневі не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

"На жаль, ми вже маємо такий досвід за час повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що досить скоро ясність буде внесена", – сказала Гуменюк.

Дрони з Молдови: що відомо

В ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні ударні безпілотники. О 22:43 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Але вже за пів години повідомили про нову загрозу – БПЛА рухалися бік Хмельницького від кордону з Молдовою.

Натомість міністерство оборони Молдови заявило, що 26 лютого в повітряному просторі країни не фіксували російські безпілотні літальні апарати.

Загалом за час нічної атаки ворог завдав ударів по Україні 13-ма безпілотниками, чотирма ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П та балістикою.

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