Вони запевняють, що російські дрони не залітали на їхню територію.

Міністерство оборони Молдови заявило, що 26 лютого в повітряному просторі країни не фіксували російські безпілотні літальні апарати.

"У зв'язку з передбачуваним ризиком проникнення безпілотника в простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері по Україні, не перетинав територію Республіки Молдова", - цитує їх заяву Deschide.MD.

Також в повідомленні говориться, що Україна підтвердила Кишиневу, що всі дрони, запущені над Одеською областю, були знищені або заглушені українськими засобами протиповітряної оборони.

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Проліт БПЛА від кордону Молдови: що відомо

Нагадаємо, що вчора ввечері Росія запустила по території України ударні безпілотники. О 22:43 Повітряні сили повідомили про відбій загрози БПЛА.

Проте вже о 23:11 військові написали, що в бік Хмельницького від кордону з Молдовою рухаються невідомі безпілотники. За даними ЗМІ, після цього на Хмельниччині чули вибухи.

Як повідомляв УНІАН, цього місяця прикордонна поліція Молдови знайшла неподалік від кордону з Україною фрагменти російського дрона типу Shahed. На їхню думку, цей БПЛА могла збити українська протиповітряна оборона.

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