Американський віце-президент заявив, що Україна повинна мати "суверенну незалежність".

Влада США запровадить санкції проти РФ і відправить своїх військових в Україну, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів про припинення війни.

З такою заявою виступив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ). За його словами, ці заходи можуть знадобиться, щоб підштовхнути Путіна до угоди з Україною.

Американський віце-президент заявив, що Україна повинна мати "суверенну незалежність". Інакше, за словами Венса, США введуть проти Москви санкції і, можливо, почнуть військові дії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.

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Венс сказав, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести сумлінні переговори, залишається "на столі". Як зазначив WSJ, політик зробив цю заяву набагато жорсткішим тоном, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який напередодні розмірковував, що США не будуть відправляти військових в Україну.

Переговори з РФ

Кілька днів тому американський президент Дональд Трамп заявив про перспективу проведення переговорів про долю України між РФ і США. Це викликало обурення у європейських та українських політиків, які давно говорили, що жодних переговорів щодо України не може бути без самих українців, а також їхніх європейських союзників.

Європейці зажадали, щоб Євросоюз і Київ були залучені в будь-які переговори щодо припинення війни.

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