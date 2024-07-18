За його словами, ситуація кілька діб залишається незмінною.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та зазначив, що в Азовському морі перебуває ракетний катер РФ, але загрози для ЗСУ він зараз не несе.

"У Чорному морі відсутні будь-які кораблі - не тільки ракетоносії, а взагалі будь-які кораблі. В Азові перебуває кілька одиниць. Проте це здебільше технічні кораблі, судна забезпечення та ракетний катер", - розповів речник в ефірі телемарафону.

Він додав, що вказаний катер не є носієм крилатих ракет, зокрема таких як "Калібри". Військовий уточнив, що такі катери оснащені іншим типом озброєння, тобто йдеться за бойову одиницю противника, яка призначена для ураження інших кораблів на відстані до 150 кілометрів. "Тобто зараз він нам ніяк не загрожує. Тому можна сказати, що ситуація без змін", - сказав Плетенчук.

Відео дня

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 18 липня, в Азовському морі - чотири ворожі кораблі, а носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі - один ворожий корабель, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Ситуація у Чорному морі

Вчора Петенчук нагадав, що через повномасштабну війну у Чорному морі заблокована робота низки українських портів, такод там залишаються понад 60 суден інших країн.

Попри успіхи у боротьбі з російським флотом, в акваторії досі домінує авіація загарбників. За його словами, понад 25 тис. кв. км Чорного моря є "сірою зоною".

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