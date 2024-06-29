Експерти зазначили, що кораблі РФ в Азовському морі більш захищені від морських дронів, але не від ракет дальнього радіусу.

Росія почала використовувати Азовське море для ударів по Україні. У Москві намагаються знайти безпечне місце для своїх кораблів.

Видання business insider пише, що Чорноморський флот РФ сильно постраждав. Атаки з боку України змусили російські військові кораблі покинути Крим і переміститися в більш безпечні води, де вони також зазнали нападу.

Метью Бойс, старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії Гудзонівського інституту, сказав, що контроль Росії над усією береговою лінією Азовського моря "ускладнює Україні розгортання морських безпілотників", але це не означає, що судна в цьому районі захищені від українських дронів і ракет.

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"Азовське море відносно безпечніше, оскільки надводний флот теоретично може скористатися надійнішим захистом із суші і, схоже, є недосяжним для морських безпілотників України", - сказав Безіл Джермонд, експерт із морської безпеки з британського Ланкастерського університету.

Відокремлений район

На думку Марка Темницького, наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради, відхід від Чорного моря - ознака того, що російські війська "поступово вчаться на помилках, яких вони припустилися за останні 2,5 роки".

Азовське море розташоване поруч з окупованими Росією районами України, а отже, російські судна там будуть краще захищені, сказав він. Росія також будує оборону навколо Керченської протоки. Українські морські безпілотники повинні пройти цей маршрут, щоб досягти Азовського моря, сказав Скотт Савітц, старший інженер RAND, безпартійного аналітичного центру.

"Це полегшує виявлення дронів росіянами і наведення на них", - сказав він. "Ба більше, у замкнутому Азовському морі кораблі РФ можуть сховатися під наземною протиракетною обороною. Це може ускладнити атаки безпілотників і літаків України".

За словами Брайана Кларка, колишнього офіцера ВМС США та експерта з питань оборони з Гудзонівського інституту, українським літакам доведеться облітати Крим, а значить стати ціллю для засобів ППО на шляху до точок пуску над Чорним морем.

"Тим часом, російські ракети можуть досягти більшої частини України з Азовського моря і портів уздовж російського чорноморського узбережжя", - сказав Кларк.

Але безпека, що забезпечується Азовським морем, не "абсолютна", сказав Стівен Хоррелл, старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики.

"Кораблі, що стоять на якорях, все ще дуже вразливі для високоточних ударів з більшої дальності, наприклад, за допомогою західних систем", - сказав він.

Це може закінчитися черговим фіаско

Ігор Деланое, заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo, вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.

За словами Савіца, Україна також може знайти спосіб більш ефективно атакувати російські кораблі, "користуючись тим, що вони закриті в невеликій водоймі, що полегшує їх відстеження".

Удар РФ по Україні з Азовського моря - останні новини

Прессекретар південного військового командування Дмитро Плетенчук заявив, що російські військові кораблі почали ракетні стрільби з Азовського моря.

За його словами, атака, під час якої було випущено чотири ракети, стала "важливим поворотним моментом": Росія використовує Азовське море, оскільки вважає його безпечнішим, ніж Чорне море.

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