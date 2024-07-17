За словами військового, зараз йдеться про понад 25 тис. кв. км сірої зони.

Поки зарано казати про перемогу Сил оборони у Чорному морі, тому що небезпека залишається великою, робота низки українських портів заблокована та є понад 60 іноземних суден, які заблоковані там через вторгнення РФ. Про це під час брифінгу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, на жаль, в акваторії Чорного моря досі домінує російська авіація.

"Це факт, який треба визнавати та говорити про нього вголос. І, відповідно, ця зона зараз – фактично сіра зона, це понад 25 тис. кв. км Чорного моря. Перемога в морі - це відсутність небезпеки. Та допоки кораблі Чорноморського флоту РФ досі перебувають у Чорному морі, нехай вони й ховаються на своїй базі, все одне – небезпека дуже висока", - сказав Плетенчук. Відео дня

Він додав, що не можна казати про повну перемогу, тому що, станом на зараз, виходити в море вільно небезпечно.

"Перемога в морі - це відкриття українських портів, які зараз фактично окуповані, або знаходяться у зоні ураження. Це, наприклад, порти Миколаївщини. Це порти Херсонської області, де зараз заблоковано вже, з початку повномасштабного вторгнення, шість десятків іноземних суден. Це деокупація портів Криму, портів на Азові – тоді ми зможемо казати за перемогу", - наголосив речник.

Він нагадав, що небезпека, в тому числі – у чотирьох підводних ракетоносіях ЧФ РФ – ракетоносії можуть завдавати ударів, зокрема, по цивільних суднах, кораблях.

За його словами, наразі Сили оборони перебувають на одному з проміжних етапів - тому, коли припинено домінування російського флоту в акваторії Чорного моря.

"Тому це - лише проміжний етап до перемоги у Чорному морі, на жаль. Але його теж треба пройти, й це теж - досить нелегко", - зазначив військовий.

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, як морські дрони вплинули та тактику РФ. За його словами, станом на зараз відомо, що Сили оборони уразили 28 одиниць ЧФ РФ - це з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено безпосереднє в сухому доці.

Плетенчук зазначив, що важливим фактором є не тільки кількісний, але і якісний показник. Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два найновітніших – "Аскольд" і "Циклон", які були знищені в Криму.

Це фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана "Москва". Йдеться також про ураження ракетних катерів та одиниць, які призначені для перекидання десанту та патрулювання, таких як "Раптор", "Серна" і "Тунець".

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