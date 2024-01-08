Під час виконання "бойових завдань" літаком над Рубіжним "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250".

Під час обстрілу України вранці 8 січня на тимчасово окуповане Рубіжне Луганської області випадково впала авіабомба, яку ніс літак Міноборони Росії, повідомив призначений Кремлем "глава"так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

За його словами, "позаштатний схід " авіаційного боєприпасу "ФАБ-250" стався, коли літак виконував бойові завдання. Пасічник стверджує, що ніхто не постраждав. При цьому жителів довколишніх будинків екстрено евакуювали. П'ятьох осіб, включаючи двох дітей, направили в пункти тимчасового розміщення. Решта прийняли рішення поки що переїхати до родичів і друзів, додав Пасічник.

Як РФ бомбить свою територію

Це вже другий випадок падіння авіабомби з російського літака за новорічні свята. Вранці 2 січня боєприпас звалився в селі Петропавлівка Воронезької області. Тоді постраждали чотири людини, отримали пошкодження понад 100 будинків, школа, Будинок культури, будівля адміністрації, а також п'ять легкових автомобілів і трактор. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що влада заново побудує дев'ять будинків, компенсує вартість пошкоджених автомобілів і відновить зруйновані госпбудівлі. Петропавлівка розташована за 150 км від кордону з Харківською областю України.

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