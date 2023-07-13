Окупант повідомив, що потрапив у підвал на території колишньої 15-ої колонії в Перевальську без пояснення причин.

З'явилися підтвердження відновлення роботи нелегального підвалу для російських окупантів у Перевальську: тепер туди відправляють не тільки відмовників.

До редакції ASTRA звернувся мобілізований Сергій Раєвський. Він повідомив, що потрапив у підвал на території колишньої 15-ої колонії в Перевальську без пояснення причин.

Раєвський проходить службу в 1430-му полку. 18 травня його відвезли в Перевальськ, де його незаконно утримували 10 днів, а потім змусили підписати документи, що він нібито за власним бажанням переводиться в 57-у бригаду, дислоковану в Донецькій області.

Коли Раєвський спробував взяти відпустку, виявилося, що зараз він в 57-й бригаді не числиться.

"У 57-й бригаді мені кажуть, що можуть зробити таку довідку, але вона буде недійсною. Виходить,я не числюся ніде, ні за якими документами я тут не проходжу, - каже Раєвський. - У 1430-му полку кажуть, що не знають, де я перебуваю. Як так, якщо я відряджений сюди? Прикомандирував мене "Історик". Виходить, я тут нелегально перебуваю. Мене нелегально відвезли, нелегально кинули", - сказав він.

Також Раєвський повідомив, що його дружина не отримує грошей, тому що обіцяну генеральну довіреність йому в полку теж так і не зробили.

Нелюдське ставлення окупантів один до одного

На Бахмутському напрямку 20-річний окупант здався в полон українським військовим. Він розповів, як воював без їжі та води, Рив окопи поблизу ЗАЕС і був на Херсонщині. Окупант додав, що йому обіцяли зарплату близько 400 тисяч рублів. За фактом, платили до 200 тисяч. Він також зазначив, що воювати доводилося без їжі і води, а вся лісосмуга – всіяна зброєю.

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