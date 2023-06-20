З окупованого Сєвєродонецьку виїхали російські "гастролери", які проводили "піарний" ремонт.

На окупованій частині Луганщини затримують і садять "на підвал" людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україну.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telegram.

За його словами, зокрема, у Сєвєродонецьку зв'язку практично немає, колаборанти продовжують виявляти місця, де люди намагаються знайти зв'язок та зателефонувати рідним.

Він зазначив, що раніше російські окупанти намагалися штрафувати так званих "порушників", але в людей грошей немає, тому ця практика не спрацювала.

"Тому окупанти при спробі зателефонувати почали затримувати місцеве населення. За словами очевидців, чоловіків відправляють на підвал на 30 діб, жінок - на 15. Така зараз ціна дзвінка в "руського миру", - зазначає Лисогор.

Він також повідомив, що з окупованого Сєвєродонецька виїхали ремонтники-гастролери. "В окупованому Сєвєродонецьку зупинені показові ремонти, які виконували гастролери з РФ. Майже всі бригади зі зруйнованого росіянами міста переїхали на Донеччину. Залишились лише місцеві робітники, які вимушені працювати практично безкоштовно", - повідомив голова Луганської ОВА.

Окупанти отримали новий злочинний наказ від керівництва

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що командири російських окупаційних військ на Луганщині отримали наказ, щоб в разі відступу все знищувати. Це стосується тих ворожих підрозділів, які зараз біля Сватового, Кремінної, Рубіжного та Щастя. Йдеться про знищення, зокрема, очисних споруд, підстанцій, гідростанцій, греблі та іншої цивільної інфраструктури.

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