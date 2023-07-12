В полон оккупант потрапив на Бахмутському напрямку, на 6 день після прибуття.

На Бахмутському напрямку 20-річний окупант здався в полон українським військовим. Він розповів, як воював без їжі та води, рив окопи поблизу ЗАЕС і був на Херсонщині.

Відео з полоненим опублікував в своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Загарбник здався у полон на Бахмутському напрямку.

"Це Бояшнєв Роман Сєргєєвіч. Йому 20 років. Він був призваний на строкову службу в Усурійську, у 83 бригаду ВДВ, хотів стати військовим. Каже, що після Херсонського напрямку його батальйон вибув на доукомплектування через великі втрати. Так він опинився поблизу ЗАЕС. В полон потрапив вже на Бахмутському напрямку, на 6 день після прибуття. Їх позиція була оточена, російським окупантам запропонували здатися в полон", – йдеться у повідомленні.

Полонений Бояшнєв наголосив, що він "не хоче помирати в 20 років незрозуміло за що та незрозуміло де". За його словами, він потрапив на територію України він потрапив у жовтні минулого року.

"Одразу заїхали на Херсонський напрямок, там я просидів місяць. Після цього ми поїхали в Запорізьку область на перекомплектування. Ми комплектувалися цілий місяць, після поїхали до Енергодара охороняти Запорізьку АЕС. Почали просто окопуватися – окопкувалися понад 5 місяців", – розповів він.

Окупант додав, що йому обіцяли зарплату біля 400 тисяч рублів. За фактом, платили до 200 тисяч. Він також зазначив, що воювати доводилося без їжі й води, а вся лісосмуга – всіяна зброєю.

Війна в Україні: що розповідають полонені окупанти

Бійці 47 бригади "Маґура" допитали російського окупанта, якого взяли в полон на Запорізькому напрямку. Загарбник шокував розповіддю про звірства "кадирівців" щодо жінок та дітей у Токмаку та Молочанську.

Не рідкість серед розповідей полоненийх і те, що їх "свої ж кинули". Так, у травні "вагнерівець", якого взяли в полон під Бахмутом, зізнався, що отримав травму, проте був покинутий іншими представниками окупаційних військ. Він чотири дні лежав із пораненням в окопі та чекав на евакуацію, однак потрапив у полон.

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