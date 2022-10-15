Російський соціолог Ігор Ейдман: оточення Путіна може "здати" його в Гаагу за те, щоб Захід їх пробачив

Російський соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю УНІАН розповів про реальні настрої суспільства в РФ, можливості щодо повалення Путіна, деокупацію Херсона і вплив успіхів ЗСУ на фронті на сприйняття війни росіянами.

Як ви вважаєте, що саме могло спонукати Путіна на масований ракетний обстріл України?

Я моніторю ситуацію в "ватних" Telegram-каналах, тому можу сказати, що виття там вже стоїть давно. Виють, як голодні вовки в лісах: "Коли ж ми вдаримо по центрах прийняття рішень? Коли ж ми підірвемо мости через Дніпро?" Виють до того, що наїжджають навіть на самого "вождя народів" - чому досі той не вдарив, не підірвав мости, не розгромив Верховну Раду. Включаючи Симоньян, Соловйова, Пригожина, Кадирова. У цих ідіотів було щире відчуття, що Росія і конкретно Путін мають можливість "вбити Україну в 18 століття", зруйнувати всі комунікації і так далі, але не робить цього з "доброти душевної".

Бомбардування Києва та інших великих міст два дні поспіль - це кривава афера, це злочин. Вони продемонстрували, що всі крики про знищення України - це те, що РФ хоче, але не може. Кишка тонка. У Росії є можливість вбивати мирних жителів, але немає можливості переломити хід війни за допомогою бомбардувань міст. Цю помилку свого часу зробив ще й Гітлер, намагаючись розправитися з Великою Британією в 40-41 роках. Нічого йому не вдалося, тільки ще більше згуртував Британію проти себе. Те ж саме відбувається і в Україні. Це дійсно дуже сумна і трагічна історія, але на обороноздатність України практично не впливає. Війна йде своїм ходом.

Вдаривши по Києву та іншим українським містам, Путін продемонстрував що не такий страшний чорт, як його малюють. У нього просто немає фізичних можливостей вести такі масовані бомбардування довго, потрапляти в цілі, підривати мости, адміністративні будівлі і центри прийняття рішень.

Так, він може вбити українців і залишити якісь міста без електрики, але для ходу війни це не так принципово.

Чому прості росіяни настільки радіють ударам по Україні? Вони не просто радіють, а кровожерливо їх вимагають. Це масова історія, чи не так?

Ні, це абсолютно не масова історія. Це імітація масовості і це не "прості росіяни". Є або ідейні фашисти типу Гіркіна або Стрєлкова, або люди на зарплаті - Соловйов, Симоньян та інші, які просто бояться за свої шкури. Тому їм, кров з носу, потрібна перемога в Україні. Вони розуміють, що коли Росія буде розгромлена в цій війні, вони втратять не тільки свої "теплі" місця, але і свої гроші, швидше за все і свободу.

Більшості росіян ця війна глибоко по барабану. Я не кажу, що це добре. Нормальні люди повинні були б обурюватися, заперечувати, протестувати в міру своїх сил і в міру своєї сміливості. До мобілізації і молоде покоління, і старше намагалися не помічати того, що відбувається. Особливо в Москві все було по-старому: ресторани, кафе, клуби, виставки, раути, вояжі та інше. Шарахнула їм по голові ця мобілізація, і відразу тривожність в суспільстві зросла в два рази. Але більшість населення мріє жити тихо, спокійно, продовжувати проявляти свою споживчу ініціативу і розширювати свої споживчі можливості. Молоді люди, звісно, думають про кар'єру - це звичайні обивателі, які не заражені "урапатріотичним" настроєм. Якби цей фашизм був масовим явищем, то Путіну і мобілізацію не потрібно було б оголошувати. Знадобилося набрати кілька сотень тисяч солдатів? Та це миттєво було б! Але немає цих тисяч. Вони намагалися спочатку робити контрактну армію. За російськими масштабами обіцяли шалені гроші, але цей шлях обрали не так багато. Влада була змушена вдатися до примусової мобілізації, перед якою насамперед вони внесли до Кримінального кодексу правки з метою залякати потенційних призовників, щоб вони з піднятими руками пішли до військкомату.

Деокупація Херсона підірве довіру росіян до Путіна

Початок мобілізації вже змінює російське суспільство. Чи є перспектива посилення антивоєнних настроїв?

У будь-якій армії основна боєздатна частина - це молодь. За всіма опитуваннями видно, що чим молодша група росіян (вікова категорія), тим гірше вони ставляться до Путіна і до війни. Тобто ті, хто якраз і мав би воювати, не рвуться на фронт. Зараз при певній сміливості і рішучості "відкосити" від війни можна. Адже закликають або "ідейних", або стадо. Багато з них настільки не розуміють, що відбувається, що вони не розуміють навіть ступінь ризику і ступінь цієї загрози. Їхні дружини і батьки теж цього не розуміють. Згодом, коли пішли труни, інформація почала активно поширюватися в російських ЗМІ: то з Челябінської області п'ятеро мобілізованих загинули, то адвокат якийсь з Пітера загинув. Градус таких повідомлень в російській пресі наростає.

Досить скоро люди в Росії зрозуміють, що їх ведуть на забій.

Вже йде зворотна хвиля інформації з армії - що там повний бардак, видають стару зброю, залізні каски, постачання огидне, мобілізованих викидають в чистому полі, де вони палять багаття і чекають, коли їх розселять в частині.

Але росіяни так масово не прозріють, такого не чекайте. Однак невдоволення тим, що в армії повний бардак, все розкрадено, чоловіків відразу ж без навчання женуть на забій, буде тільки наростати в міру успіхів української армії і в міру втрат російської. Переломним моментом може стати очікуване падіння Херсона. Це дуже символічно для росіян, тому що їм вже вселили: "Ось, ми такі землі родючі під себе підминаємо, такі великі міста беремо". І звільнення Херсона українськими військами може мати дуже сильний психологічний ефект. Вибух Кримського мосту не мав такого ефекту і не міг мати. Крим вже російському обивателю давно продали, як і цей міст.

Тобто підрив Кримського мосту ніяк не вплинув на ставлення до Путіна і на його рейтинги?

Я боюся, що тільки позитивно. На 15% фашистів, які є серед росіян, впливати марно. Вони як були фашистами, так ними і залишилися. На 15% анархістськи налаштованих людей впливати теж марно. Можна впливати на 70% публіки. Висловлюючись мовою Великої Французької революції - це болото. Воно може хитнутися в будь-яку сторону. Завдання путінських пропагандистів і самого Путіна - мобілізувати це "болото", щоб воно підтримувало війну, і в жодному разі не відлякати його від себе. Тому що втратити підтримку більшості населення - це дуже небезпечно навіть в авторитарній системі. Тому підрив мосту, на жаль, ні на ті 15%, ні на ці 15% не вплинув, але ось "болото" трохи консолідував. З'явилися розмови: "Ось, вже добралися! Сьогодні вони цей міст підривають, а завтра вони в нашому місті підірвуть що-небудь". Тобто "болото" стало трохи психувати. А коли стадо психує, воно згуртовується навколо свого ватажка, бо диктатор нібито може захистити їх від зовнішньої загрози.

Зовсім інша реакція була, коли українська армія наступала. Тут люди думали по-іншому: "Нам обіцяли перемогу, а перемоги немає". А адже це все "болото" підсаджено на "победобесие". Російська влада десятиліттями підсаджувала народ на "наркотик перемоги" і просторікування: "Ми - переможна країна! Раз ми перемогли у Великій Вітчизняній, значить, ми будемо перемагати завжди". І поки їм здається, що вони перемагають, вони задоволені. Але як тільки вони зрозуміють, що вони програють, і що Путін не виявився гарантом всіх перемог, ставлення до нього може різко змінитися. Це вирішується на полях битви в Україні.

Успіхи ЗСУ вже якось змінили ситуацію в Кремлі?

У суспільстві відбулися певні зміни з двох причин - це мобілізація і перемоги української армії, які вже неможливо приховувати. Їх довго приховували. Росіяни навіть намагалися свій відступ у Харкові якось закамуфлювати, але все-таки навіть на пропагандистських каналах стали про це говорити. Дійсно, певний ефект є. Популярність війни стала знижуватися, але поки дуже повільно.

За офіційними соціологічними даними, які в Росії є не зовсім коректними, на 5-7% число прихильників війни зменшилася за вересень. Але процес пішов, і маятник хитнувся в інший бік.

У міру розвитку невдач російської армії він буде гойдатися все далі і далі.

Ми маємо приклади невдалих імперіалістичних воєн, які вела Росія. Вони завжди закінчувалися катаклізмами, революціями, глобальними реформами, радикальною зміною старого порядку і створенням якоїсь нової системи. Природно, вони закінчувалися відходом російських імперіалістичних військ і амбіцій.

Хто повалить Путіна

Які перспективи повалення Путіна на сьогоднішній день? І хто може стати ініціатором цього процесу?

Перспективи повалення Путіна, які ще півроку тому здавалися мені абсолютно неможливими, через його самогубну і руйнівну політику зростають. Ростуть буквально кожен день з кожною невдачею російської армії. І можна сказати, що внутрішньоелітна російська думка до цього готова.

Велика частина російської правлячої еліти, великий бізнес, чиновництво хотіли б, щоб все повернулося на круги своя, і щоб цей кошмар, що почався 24 лютого, закінчився.

За великим рахунком закусили вудила і готові воювати до переможного кінця тільки відморозки типу Пригожина і Кадирова - люди, які в системі ще недавно сприймалися як маргінали. До них примикають спився кокаїніст Медведєв зі своїми божевільними тирадами, і пропагандисти, яким просто діватися нікуди. Але середні чиновники типу Мішустіна або Собяніна давно хочуть, щоб цей кошмар припинився. І Собянін знову хотів би перекладати по 10 разів плиточку в Москві, і з кожної плиточки свою копієчку мати. Йому та іншим чиновникам ця війна абсолютно не потрібна. Вони прекрасно розуміють, що це може дестабілізувати систему. Вони вже потрапили під санкції, а це тільки початок. Далі вони можуть потрапити під капітальну роздачу як в міжнародному плані, так і всередині країни.

Якщо бардак буде збільшуватися, і якщо російська армія в Україні "посиплеться", побіжить назад, то велика російська смута не за горами. Вона проглядається, хоч і зовсім не потрібна бюрократії і еліті. Але найважливіше - цього невдоволення мало. Потрібно, щоб люди змогли об'єднатися і намацати інструменти реалізації свого невдоволення для усунення і ліквідації Путіна. Люди залякані, не довіряють нікому, бояться один одного. Щоб скласти змову, потрібно ж домовитися про щось.

Я вважаю, що змова проти Путіна можлива тільки тоді, коли до них долучиться ФСБ і, можливо, керівництво Ради безпеки.

Путін вже почав цього боятися, як ви вважаєте?

Якщо ви говорите про ту інформацію, що там вже мало не переворот, то це все чутки. Нічого такого там поки що немає. Немає якихось достовірних джерел. Чи боїться він? Звичайно. Він завжди боїться. Він взагалі боягуз, як про нього писали люди, які його знають. Він як божевільний трясеться за своє здоров'я і свою безпеку. Тому, до речі, він і не змінює нікого. Адже всі ці воєнкори, Телеграм-канали та інші вже давно вимагають кадрових змін. А кадрових змін немає навіть в армії! Вже шкуру Шойгу вимагає і Пригожин, і Кадиров, і всі головні екстремісти-вояки. Але Шойгу на місці і навіть продовжує піаритися. Я думаю, що він довіряє своїм старим дружкам. А якщо прийде хтось новий - чорт його знає, чого від нього очікувати можна, в тому числі і в сенсі змови. Як відомо, під час різних внутрішньоелітних змов в Росії саме найближчі соратники зраджували свого царя або свого генсека. Згадаймо змову проти Хрущова, Павла І і т.д. Тоді їм ніж у спину встромили ті, кому вони найбільше довіряли. Тому я абсолютно не виключаю, що до цієї змови приєднаються силовики і ефесбешники, коли зрозуміють, що Путін їх усіх тягне на дно. І просто як Павла І - табакерочкою, в лісочок, і все - на цьому закінчиться славне правління.

У Путіна багато шансів в результаті подібних змов залишитися в живих?

Вони можуть вбити його, якщо вважатимуть, що він ще їм небезпечний. А можуть як серби, які здали Мілошевича в Гаагу, щоб відкупитися від Заходу і налагодити відносини. Адже перше, що буде робити новий правитель після Путіна - намагатися домовитися з США і Європою про відновлення нормальних відносин. В першу чергу економічних, адже Росія десятиліттями виконувала роль газового, бензинового і ресурсного постачальника на захід. І це був основний потік валюти, за рахунок чого Росія піднялася після 90-х років. Саме за рахунок цього Москва стала "красунею", як Собянін любить підкреслювати. Все, зараз це закінчилося. Божевільний Путін своїми діями сам прискорює цей процес. Їх єдиний шанс - це "продати" Путіна за те, щоб Захід їх пробачив.

Що буде після розпаду РФ

Є поширена думка про те, що поразка Путіна в Україні розвалить не тільки режим самого Путіна, але і загрожує розвалом Російської Федерації. Чи згодні ви з цим? Яка доля чекає на РФ?

Питання дуже складне. Справа в тому, що в історії дуже багато залежить від випадковостей. Як будуть розвиватися події, дуже складно передбачити, як виграш або програш в казино. Але, безумовно, Російська імперія як "кремлецентрична держава" з амбіціями на світове панування в такому вигляді існувати не буде. Буде децентралізація побудованого простору. Зрозуміло, що Чечня вийде зі складу Росії. Вона давно вже рветься. Я дружу з чеченськими емігрантами. Вони ніколи не визнавали Чечню частиною Росії. Можливо, не вона одна вийде.

Я хотів би сказати, що можливість розвалу Росії використовує російська пропаганда, щоб сконсолідувати це 70%-ве болото. Для них розвал Росії - це не ціннісна проблема, але у них є уявлення, що почнеться бардак і жити стане ще гірше. Тому вони його бояться.

У недавньому інтерв'ю ви говорили, що у вересні має відбутися знакова переломна подія на російсько-українській війні. Що це було? Або цей найважливіший переломний момент ще попереду?

Цим моментом істини був контрнаступ української армії в Харківській області. Якщо до цього війна йшла за сценарієм ескалації російського вторгнення, то після цього почалася реконкіста. Тобто українці продовжують в різному темпі звільняти свою країну від російських загарбників. Це дійсно був переломний момент. Вимушене оголошення мобілізації в Росії - це теж була ознака того, що у війні стався переломний момент. Це ознака того, що її не вдалося провести так, як Путін хотів спочатку. Він хотів, щоб обиватель сидів біля телевізора і знав, що його не чіпатимуть, а воювали якісь професіонали-найманці. Не вийшло. Війна вже постукала практично в кожен російський будинок в особі воєнкома з повісткою. Це моторошно тероризує російське суспільство, і це початок незворотних процесів руйнування режиму.

Диана Шароди, Олексій Ліхман