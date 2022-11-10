Він може здійснити залп вісьмома ракетами.

Росія знову вивела в акваторії Чорного моря носій "Калібрів". Цей корабель може здійснити одночасний залп вісьмома крилатими ракетами.

Такою інформацією поділився прес-центр Військово-морських сил ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні вказали, скільки кораблів агресора знаходяться в акваторіях трьох морів. Найбільша їх кількість в Чорному — 14, проте серед них тільки один носій "Калібрів" із загальним залпом з восьми крилатих ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля. У Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 76 ракет", — продовжили у ВМС.

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За минулу добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли 62 судна. З них 24 попрямували в Азовське море, а 32 — в Чорне. Росія також продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Носії "Калібрів" у Чорному морі: остання інформація

Як повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, угруповання з чотирьох кораблів РФ тримається недалеко від південного кримського узбережжя поблизу пунктів базування. Причина цьому — боязнь ударів ЗСУ і шторм.

Після вибухів у Криму, в яких рашисти звинуватили Україну і Британію, Росія не виводила носії "Калібрів" в акваторії Чорного моря протягом двох тижнів. Це підтверджують офіційні заяви ВСУ у листопаді.

Аналітик Бенджамін Пітте за супутниковими знімками визначив, який корабель міг отримати пошкодження внаслідок вибухів у Севастополі. Це флагман Чорноморського флоту під назвою "Адмірал Макаров".

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