Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на сьогодні Росія використовує весь спектр озброєння, який їй доступний.

Російські окупанти посилять удари по критичній інфраструктурі України в осінньо-зимовий період, оскільки вони не мають помітних успіхів на фронті.

Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на сьогодні Росія використовує весь спектр озброєння, який їй доступний.

"В широкому використанні крім "Шахідів" з'явилися ударні безпілотники "Ланцет" (російського виробництва з імпортними запчастинами). Їм потрібно досягнути тієї мети, яку вони собі поставили: завдавати ударів по критичній інфраструктурі (України - УНІАН). Мова йде не лише про енергетику. Як бачимо, ворог уже завдавав ударів і по гідротехнічній інфраструктурі. З армією (ЗСУ - УНІАН) ворог справитися не може - ми бачимо очевидні проблеми (росіян - УНІАН) на окремих ділянках фронту: проблеми з технікою, з людським ресурсом. От власне вони й хочуть в осінньо-зимовий період бити по об'єктах енергетики в першу чергу, бо від них залежить багато факторів життєдіяльності людей", - зазначив Ігнат.

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За його словами, цей російський повітряний тероризм усіма доступними засобами буде продовжуватися.

"Зрозуміло, що і ракети, які буде отримано від Ірану (якщо це буде зроблено), вони теж застосують саме по об'єктах енергетичної інфраструктури", - переконаний Ігнат.

Крім того, як наголосив речник командування Повітряних сил, росіяни будуть продовжувати завдавати ударів по Україні і крилатими ракетами.

"Ми бачимо, що на сьогодні в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, які є носіями "Калібрів". Це можна пояснювати різними факторами. Але перш за все, це те, що "Калібри" не так просто і швидко виготовляти на підприємствах військової промисловості, і треба час, щоб накопичувати ці ракети для завдання масованих ударів", - зазначив Ігнат.

Ракетні удари по Україні: що відомо

Відомо, що крім ударних дронів-камікадзе, які Тегеран постачає Росії, Іран погодився передати РФ і балістичні ракети. Росія планує розмістити ракети на північ від України. Проти цих ракет Україна має мало захисту.

Станом на 4 листопада в української розвідки не було даних щодо того, чи дійшли ракети до Росії.

Напередодні Ігнат пояснив, що унікальність системи протиповітряної оборони України полягає в тому, що вона створена з усіх доступних нашим військовим засобів. Проте, цього наразі недостатньо для захисту українського неба.

Як повідомив 6 листопада президент Зеленський, росіяни накопичують сили для нового масованого удару по українських містах. Серед цілей окупантів - об'єкти енергетики.

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