З'явилися втрати РФ внаслідок удару по Севастополю / t.me/a_shtirlitz

У російських пабліках з'являються свіжі некрологи про втрати загарбників внаслідок влучних ударів по командному пункті 31 дивізії ППО ВКС РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію Володимира Яковлєва та Тетяни Подосейникової. ДО речі, подруги останньої у коментарях "спалили", що кількість "мінуснутих" загарбників значно більша.

"Подосейникова Тетяна та Яковлєв Володимир 4.01.2024 зустріли феєрверк на командному пункті 31 дивізії ППО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Разом із нею там було ще 12 хлопчиків (у трусиках)", - зазначив "Штірліц".

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Коментарі подруг ліквідованої росіянки / t.me/a_shtirlitz
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