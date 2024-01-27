Підтверджено ліквідацію щонаменше 13 російських загарбників.

У російських пабліках з'являються свіжі некрологи про втрати загарбників внаслідок влучних ударів по командному пункті 31 дивізії ППО ВКС РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію Володимира Яковлєва та Тетяни Подосейникової. ДО речі, подруги останньої у коментарях "спалили", що кількість "мінуснутих" загарбників значно більша.

"Подосейникова Тетяна та Яковлєв Володимир 4.01.2024 зустріли феєрверк на командному пункті 31 дивізії ППО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Разом із нею там було ще 12 хлопчиків (у трусиках)", - зазначив "Штірліц".

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Вдень 4 січня російська окупаційна влада повідомила про наймасованішу атаку на Крим за останній час. Повідомлялося про вибухи і падіння осколків в Севастополі.

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