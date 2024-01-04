На півострові оголосили про повітряну небезпеку.

В окупованому Криму вдруге за день лунають вибухи, російські канали повідомляють про загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

О 19:38 Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про роботу російської протиповітряної оборони в Новофедорівці. Місцеві жителі кажуть, що вибух почули в Євпаторії та Скворцово. Тим часом проросійські пабліки пишуть, що на захід від Криму збивають безпілотні літальні апарати, атака триває.

Оновлено о 21:30: Окупанти скаржаться на велику кільксть дронів. В мережі повідомляють, що вибухи чують в Саках, Новофедорівці, Євпаторії та Віліному.

Відео дня

Оновлено о 20:20: У російському Міністерстві оборони заявили, що близько 19:40 знищили в північно-західній частині акваторії Чорного моря український безпілотний літальний апарат літакового типу.

Вибухи в Криму 4 січня: що відомо

Сьогодні вдень російська окупаційна влада повідомила про наймасованішу атаку на Крим за останній час. Повідомлялося про вибухи і падіння осколків в Севастополі.

У Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про удар по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя. Партизани "Атеш" повідомили, що в Євпаторії за їх наводкою вражена російська частина.

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