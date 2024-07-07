Там ворог зберігав дійсно широку номенклатуру озброєння.

В ніч на 7 липня далекобійні дрони СБУ уразили російський склад з боєприпасами у селі Сєргєєвка Воронезької області РФ. Очевидці повідомляють, що цілі досягли кілька дронів. Згідно з супутниковими знімками, ще у 2023 році поблизу цього села рашисти зберігали боєприпаси просто неба.

Як повідмляє Defense Express, цей склад займав площу у 9 тисяч квадратних метрів. Там ворог зберігав дійсно широку номенклатуру озброєння.

Йдеться про ракети класу "поверхня-поверхня", "земля-поверхня", а також про боєприпаси для танків і артилерійських систем. Крім того, на складі зберігалися й ящики з набоями для стрілецького озброєння.

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"Тобто йдеться про склад, з якого ворог ймовірно поповнював запаси підрозділів своїх військ в Україні, і, крім того, використовував для терористичних обстрілів", - пише видання.

Атака на склад окупантів

Сьогодні вночі завдяки дронам Служби безпеки України потужна "бавовна" завітала на польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронезької області.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Місцеві оркостанці вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів", - заявив співрозмовник УНІАН.

Під час падіння залишків безпілотників сталася пожежа на одному зі складів боєприпасів, почалася детонація. Гусєв заявив, що постраждалих немає. Водночас для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси "в разі потреби".

Разом з тим, російське Міноборони про безпілотники над Воронезькою областю не згадує, у щоденному зведенні стверджують тільки, що збили безпілотник над Бєлгородською областю.

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