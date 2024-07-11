Військовий також дав поради відпочивальникам на узбережжі – негайно виходити з води, якщо бачать там невідомий предмет.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що в акваторії Чорного моря – дуже велика кількість вибухових пристроїв, а найбільша проблема – у Миколаївській області.

"Останні цифри, які були владою офіційно озвучені, це 400 мін (знаходяться у Чорному морі – УНІАН), але це - доволі приблизна кількість, враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС. Дніпро там був замінований дуже щільно, і зрозуміло, що велика вода все там змила", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, проблема великої кількості мін у води стосується, в першу чергу, Дніпро-Бузького лиману.

Відео дня

"Тобто це буде впливати на цивільне судноплавство з Миколаївських портів, хоча зараз воно в принципі неможливе", - додав речник.

Він розповів, що встановити кількість мін, які потрапили в акваторію Чорного моря, можна буде лише під час операції по його розмінуванню. Водночас він зазначив - у будь-якому разі світовий досвід вказує на те, що робота з розмінування триватиме роками.

Також він пояснив, чому країн, які об’єдналися у "протимінну" коаліцію, розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для експорту українського зерна.

"Припинити судноплавство неможливо, тому що від цих морських коридорів залежить експорт морських країн, які перебувають в акваторії Чорноморсько-Азовського регіону. Залежить як українська економіка, так й економіка інших країн, які розташовані на узбережжі Чорного моря. Тому ці країни вимушені розв'язувати проблему оперативно…", - сказав Плетенчук.

Він також дав поради людям, які відпочивають біля води: через мінну небезпеку, в першу чергу, треба бути пильними та відвідувати тільки офіційно відкриті пляжі, де акваторія перевірена. Вдруге - якщо люди бачать невідомий предмет в морі чи на узбережжі, вони повинні відразу цю локацію покинути та викликати відповідні служби.

"Не слід сподіватися, що вода вас врятує – з води треба виходити негайно, тому що вибух у воді безпосередньо може спричинити тяжкі наслідки для фізичного стану людини", - наголосив Плетенчук.

Розмінування Чорного моря - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для експорту українського зерна. За даними іноземних ЗМІ, ініціатива під керівництвом Стамбула є першою великою спільною акцією чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря внаслідок війни.

Йшлося, що РФ та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Минулого року ВМС ЗСУ запустили чорноморський експортний маршрут після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей маршрут залишається ризикованим. Причина – велика кількість вибухових пристроїв у воді.

Вас також можуть зацікавити новини: