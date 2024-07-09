Наразі окупанти мають 8 боєздатних кораблів в акваторії Чорного моря.

Російські окупанти вивели в Чорне море один підводний човен, який є носієм крилатих ракет, повідомив в ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Вважаємо його спорядженим, тому можемо сказати, що присутня небезпека щодо застосування. В Азові перебувають три надводні одиниці, однак вони не становлять для нас загрози – це мінні тральники. Вони там перебувають штатно і сказати, що вони впливають на перебіг бойових дій я не можу", – розповів Плетенчук.

Він також додав, що окупанти періодично застосовують свої кораблі для масованих ударів по території України. Наразі, за словами Плетенчука, в окупантів у Чорному морі залишилося 8 боєздатних кораблів, які є носіями крилатих ракет.

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"З них 3 – це підводні човни проекту "Варшав'янка". Два з них виходять у море, один досить давно знаходиться в порту. З яких причин – поки що сказати важко. Можливо, він перебуває на обслуговуванні. Однак вони виходять позмінно і перебувають фактично постійно. Ще три – це малі ракетні кораблі проекту "Буян-М" і два фрегати – Ессен і Макаров. Якраз Макаров і відстрілявся вчора під час масованої атаки – вийшов з пункту базування у Новоросійську на зовнішній рейд, не виходячи у відкрите море відстрілявся і відразу повернувся на базу. Тобто тактика така: вийти з бази, дати залп і швидко повернутися під прикриття в гавані", – додав Плетенчук.

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