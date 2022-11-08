Від початку широкомасштабного вторгнення піротехніки знешкодили понад 270 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, як просувається процес розмінування територій України.

Всього потенційно небезпечних територій нашої держави залишається 175 тисяч кв. км, що становить приблизно третину території України, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Але ця цифра є динамічною... Якщо говорити про всю країну, то від початку широкомасштабного вторгнення РФ піротехніками виявлено, вилучено і знешкоджено понад 270 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів", - сказав Єнін.

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Він зазначив, що наразі основні зусилля з розмінування зосереджені на деокупованій території Харківської області.

"З 8 вересня майже 1 тис. 500 гектарів було разміновано нашими підрозділами і знешкоджено понад 38 тис. вибухонебезпечних предметів. І це лише на Харківщині", - підкреслив Єнін.

Як в Україні розміновують території

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій.

Наприкінці жовтня Україна отримала унікальну британську машину для розмінування "Amtrak 400". Зараз вона працює на Харківщині.

Крім того, Канада має намір посилити допомогу з розмінування звільнених територій.

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