Чоловік знаходиться в стані середньої тяжкості.

У понеділок, 7 листопада, під час розмінування території у Харківській області на міні російських окупантів підірвався сапер, його госпіталізували.

Як зазначили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, постраждав начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Молчанов.

"В результаті підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови", – йдеться в повідомленні.

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Чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Розмінування територій

У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну Росії проти України територія нашої країни є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

27 жовтня стало відомо, що Україна змогла придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій Armtac 400, яка вже успішно виконує завдання в Харківській області. Вона може зачищати більше 2400 квадратних метрів території на годину.

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