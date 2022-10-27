Машина Armtac 400 може зачищати понад 2400 квадратних метрів території на годину.

Завдяки донатам через платформу зі збору коштів United24 Україна змогла придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій Armtac 400, яка вже успішно виконує завдання в Харківській області.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Armtac 400 – найбільша та найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн гривень. І вона вже виконує завдання в Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через United24. З Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 метрів. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – всередині броньованої та звукоізольованої кабіни", – розповів Федоров.

Відео дня

Очільник Мінцифри додав, що машина Armtac 400 може зачищати понад 2400 квадратних метрів території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. При цьому, потужна конструкція машини захищає її від протитанкових мін вагою до 10 кг.

"ДСНС розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів на день. Нова машина допоможе робити це швидше і безпечніше", – наголосив Федоров.

Розмінування територій України

Наприкінці вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого і масштабного розмінування територій. Він наголосив, що через війну Росії проти України українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

У серпні 2022 року стало відомо, що уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу з метою розмінування територій, забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення. Йшлося про надання Україні $89 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: