Глава Чечні погрожував "дійти" до Одеси і критикував російських військових, але насправді він просто намагається себе убезпечити, вважає експерт.

Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснив дивні заяви глави Чечні Рамзана Кадирова, який назвав ситуацію на Харківщині "цікавою" і пригрозив дійти до Одеси. Насправді він відчуває, що в РФ почався розпад, тому намагається себе убезпечити, вважає експерт.

Такою думкою Піонтковський поділився в інтерв'ю проекту "Гроші".

Витівки Кадирова невипадкові, зазначив експерт. Глава Чечні розуміє, що після провалу РФ у війні проти України першим постраждає кривавий диктатор. А слідом за ним прийде час розплати і для Кадирова. ФСБ РФ намагалося "підставити" главу Чечні вбивством опозиціонера Бориса Нємцова, а сам же Путін насилу зміг вирішити ті проблеми. Після цього диктатор перестав довіряти ФСБ, зазначив Піонтковський, тому він створив собі "свою особисту опору" - Росгвардію.

"Кадиров знає, що в разі відходу Путіна його просто вб'ють силовики російські. Він розуміє, до чого веде війна, що Путін втратить владу. І це буде вигідно силовикам, на когось скинути невдачі. І вони відразу ж розправляться з Кадировим", - вважає публіцист.

Багато експертів, зазначив Піонтковський, давно говорили про неминучі наслідки поразки для Росії. Всі ці наслідки призведуть до розпаду країни-агресора.

"Він (розпад РФ - УНІАН) почався з Кадирова. З серії його суперечливих заяв", - зазначив Піонтковський.

Своїми заявами Кадиров показує "непокору владі" і намагається довести, що він нібито "сам по собі". За словами публіциста, так глава Чечні хоче показати, що він буде битися і "прикриє" себе "кадирівцями".

"Розпад Росії почався з найслабшої ланки - з Чечні, яка де-факто не була вже років 15 членом Російської Федерації. І це важливий показник для Москви", - додав експерт.

Також він пояснив, що означають заяви Кадирова про те, що у нього є 10 тисяч бойовиків, яких він може відправити на війну. Насправді ж, вважає Піонтковський, так він хоче сказати, що буде захищатися і ховатися в Чечні, прикриваючись тими самими бойовиками. Кадиров просто показує Москві свою силу, нібито він з Путіним про все домовився, і що якщо диктатора не буде, то він буде "сам по собі", резюмував публіцист.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше Кадиров заявив, що якщо в тактику військових РФ не внесуть зміни, він вийде на керівництво Міноборони країни-агресора.

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