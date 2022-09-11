Однак він заявив, що якщо в тактику військових РФ не внесуть зміни, він вийде на керівництво Міноборони країни-агресора.

Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив прокоментувати провали РФ в Харківській області. У Кремлі воліють відмовчуватися або стверджувати, що у них все "йде за планом", а Кадиров назвав ситуацію "цікавою". Більше того, він пригрозив дійти до Одеси.

У своєму Telegram Кадиров записав 11-хвилинне голосове повідомлення, в якому наговорив багато цікавого.

За його словами, останні дні він отримує багато інформації, але не бачить конкретного пояснення від Міноборони РФ. Кадиров, насилу вимовляючи назви міст, визнав провали окупантів в Ізюмі, Куп'янську та Балаклії. Він намагався приховати своє обурення, проте видав Його такими словами:

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"Якщо сьогодні-завтра не будуть внесені зміни в проведення "спеціальної військової операції", я змушений буду виходити на керівництво МО і країни (РФ - УНІАН), щоб роз'яснити їм ситуацію на землі. Ситуація дуже цікава... "Оф*генна" ситуація... Те що пішли, віддали кілька міст, селищ, в цьому теж є свій плюс".

Крім цього, Кадиров не втрачає надії, що армія РФ незабаром нібито дійде до Одеси і поверне всі міста, які ЗСУ вже звільнили від рашистів. Він обіцяє, що незабаром зможе похвалитися "конкретними результатами", проте навряд чи таким планам судилося збутися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупант у телефонній розмові з дружиною благав її про допомогу і скаржився на пекло під Ізюмом.

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