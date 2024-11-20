Військовослужбовець розповів, чи є що змінювати Україні в системі виробництва БПЛА для військових цілей.

Україна зараз перебуває тільки на самому початку розвитку наземних і повітряних безпілотних систем, вважає молодший сержант взводу ударних БПЛА Віталій Моцний із позивним "Техас". За його словами, технології, що використовуються Збройними силами України, є цивільними, але вже необхідно переходити до "військових розробок".

"Це все цивільний напрямок, усе, що ми використовуємо, за великим рахунком, розроблялося більше як для хобі, а не для війни, і тому, на мій погляд, якнайшвидше потрібно переходити безпосередньо до військових розробок, якщо ми говоримо про військове використання", - зазначив він в інтерв'ю "Укрінформу".

Крім того, "Техас" хоче, щоб розробники FPV-дронів в Україні не "закривалися" в рамках своїх виробництв і не думали про прибутки, а працювали в загальних рамках і мали комунікацію з іншими виробниками заради спільної перемоги та максимального масштабування завдань. Військовий звернув увагу і на термін підготовки новобранців. Якщо раніше це відбувалося протягом місяця, то зараз збільшили до півтора місяця.

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"Термін початкової підготовки абсолютно не означає, що людина, пройшовши цю початкову підготовку, одразу потрапляє в підрозділ бойовий і їде безпосередньо на схід", - наголосив він.

І додав, що після початкової підготовки військовослужбовців також направляють на "специфічну" підготовку - це може відбуватися до нескінченності, "тому що досконалості в рамках знання своєї професії немає меж". "Техас" вважає, що для початкової підготовки такого проміжку часу повинно вистачити, щоб людина опанувала знання, від яких безпосередньо залежить її життя.

"Якщо людина не налаштована освоювати ті знання, які їй дають, то там і двох, і трьох місяців може бути замало, а якщо мотивована, то цілком достатньо", - заявив Віталій Моцний.

БПЛА у війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що 2025 року Україна зробить тисячі далекобійних БПЛА, ракет і "довгих "Нептунів".

Крім того, Німеччина передасть Україні тисячі дронів, прозваних Mini-Taurus. При цьому їхня вартість не розкривається. Повідомляється, що вони нібито мають вчетверо більшу дальність польоту порівняно з українськими FPV-дронами.

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