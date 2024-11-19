Президент розповів, що нові "довгі" Нептуни вже завдали перших уражень ворогу.

Наступного року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво, заявив президент Володимир Зеленський у сесійні залі Верховної Ради України.

За його словами, у 2025 році планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун", зокрема, й нових покращених моделей.

"Ми вже виробили більше ніж 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії - калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. Нарощуємо це виробництво. Але так само нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тис. далекобійних дронів", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, до виробництва дронів залучені як державні, так і приватні вітчизняні компанії.

"Поставлено завдання зробити щонайменше 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів. Так само як і в цьому році, в наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів. Наші воїни вже забезпечують збиття російських розвідувальних дронів за допомогою наших дронів, fpv-ішок тощо. Продовжуємо шукати рішення для збиття шахедів за допомогою fpv", - продовжив Зеленський.

Окремо він зупинився на ракетній програмі.

"Що стосується нашої ракетної програми. Багато хто вже запам’ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі" Нептуни. Вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження", - наголосив глава держави.

Виробництво української зброї

Як повідомляв УНІАН, виробничі спроможності військово-промислового комплексу (ВПК) значно більші, ніж фінансові спроможності українського бюджету.

Україна закликає союзників вкладати гроші в українське оборонне виробництво. Наразі є відповідні контракти з низкою країн.

11 листопада стало відомо, що Данія та Швеція закуплять для України зброю українського виробництва на суму €535 млн.

Норвегія також профінансує українське виробництво зброї та техніки, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, цього року Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї.

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