У ЗСУ запевняють, що докладають всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню.

У Збройних силах України прокоментували інформацію, яка поширюється соціальними мережами, щодо вбивць 20-річного вінницького поліцейського Максима Зарецького, зокрема, підтверджено, що підозрювані – служать в однієї з частин. Раніше у соціальних мережах з’явилися дописи про те, що підозрювані нібито служать у складі 28-ї окремої механізованої бригади на Одещині.

"Щодо інформації про скоєння важкого злочину вчиненого особами у Вінницькій області… Хочемо зазначити, що підозрювані особи у вчиненні злочину, понад рік вже не мають відношення до 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу та проходять службу в іншій військовій частині", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

У ЗСУ запевняють, що докладають всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просять усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити її правоохоронним органам.

Відео дня

"Командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого поліцейського. Це важка втрата для родини й винні обов'язково мають понести покарання", - наголошують у Силах оборони.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області.

У ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області зловмисники розстріляли поліцейських. Правоохоронці зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору, в якому були двоє чоловіків. Невідомі відкрили вогонь по поліцейських під час перевірки авто. Від отриманих поранень загинув 20-річний Максим Зарецький, його напарник поранений.

Низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. Водій був вдягнутий у військову форму, його пасажир - у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури.

У мережі з'явилося відео з бодікамери одного з поліцейських. Поліцейський уважно перевірив документи та підійшов з пасажиром до водія. У той момент пасажир накинувся на поліцейського, з кулаками, чутно постріли. Зловмисники сіли в автівку і поїхали. Натомість важкопоранений поліцейський піднявся та дійшов до службової автівки. До нього підбіг колега та почав викликати швидку, але допомогти йому не змогли.

Вас також можуть зацікавити новини: