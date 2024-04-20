Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців

Слідчі розпочали провадження за фактом розстрілу поліцейських у Вінницькій області.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, інцидент стався в ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ. Поліцейські зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

"На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії. Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", - пише ОГП.

Натомість у мережу "злили" орієнтування на підозрюваних. Зазначається, що це син та батько - 26 річний Віталій Васілаке та 52-річний Валерій Васілаке.

Обидва є уродженцями Вінницької області. Васілаке-молодший зареєстрований в Одеській області.

Раніше у мережі опублікували інформацію про те, що підозрювані можуть бути військовослужбовцями 28 омбр. Втім, бригада спростувала цю інформацію.

Розстріл поліцейських під Вінницею

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.

Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури.

У мережі з'явилося відео з бодікамери одного з поліцейських. Поліцейський уважно перевірив документи та підійшов з пасажиром до водія. У той момент пасажир накинувся на поліцейського, з кулаками, чутно постріли. Зловмисники сіли в автівку і поїхали. Натомість важкопоранений поліцейський піднявся та дійшов до службової автівки. До нього підбіг колега та почав викликати швидку. Внаслідок отриманих травм поліцейський помер.

Загиблий - 20-річний патрульний Максим Зарецький. Він був єдиним сином у батьків.

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