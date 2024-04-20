Поліціянту було всього 20 років.

Внаслідок стрілянини у Гайсинському районі Вінницької області загинув поліцейський - 20-річний Максим Зарецький.

Як повідомляє Національна поліція України, Максим загинув внаслідок стрілянини 20 квітня під час зупинки автомобіля з двома людьми. Його напарника було поранено.

Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

Відео дня

"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського. Назавжди у небеснім строю", - зазначили в НП.

Розстріл поліцейських під Вінницею

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.

Близько 2 години ночі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури. У поліції наразі не коментують рід зайнятості підозрюваних.

У мережі з'явилося відео з бодікамери одного з поліцейських. Поліцейський уважно перевірив документи та підійшов з пасажиром до водія. У той момент пасажир накинувся на поліцейського, з кулаками, чутно постріли. Зловмисники сіли в автівку і поїхали. Натомість важкопоранений поліцейський піднявся та дійшов до службової автівки. До нього підбіг колега та почав викликати швидку. Внаслідок отриманих травм поліцейський помер.

Вас також можуть зацікавити новини: