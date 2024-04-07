За словами Дмитра Лубінця, світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Про це, коментуючи розстріл українських військовополонених російськими окупантами біля Кринок, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що такі випадки непоодинокі та є "системною практикою підступного ворога". Він повідомив, що негайно звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, аби організації задокументували цей факт. Як сказав Лубінець, це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - наголосив омбудсмен.

Розстріл українських військовополонених у Кринках: що відомо

У неділю, 7 квітня, стало відомо, що російські окупанти розстріляли українських військових біля Кринок. В одному з Telegram-каналів з'явилось відео, на якому видно, як росіяни розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців, які нерухомо лежать на землі.

В дописі під постом зазначено, що інцидент стався поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

В Офісі генпрокурора України повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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