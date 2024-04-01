Він підкреслює, що права російських військовополонених забезпечені в Україні, і ставить запитання, коли Україна зможе домогтися від Росії того самого для українських військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зауважує, що російські військовополонені у таборі "Захід 2" здійснили понад 300 телефонних дзвінків близьким.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. "Російські військовополонені у таборі "Захід 2" здійснили 314 телефонних дзвінків близьким. А також за сприяння МКЧХ надіслали понад 200 листів. Ця цифра за час функціонування табору: з листопада 2023 року", - наголосив омбудсмен.

Він розповів, що нещодавно працівники їхнього Офісу та представники громадськості відвідали "Захід 2".

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"Група НПМ провела опитування російських військовополонених: скарг на умови утримання, катування, інші жорстокі, нелюдські aбo такі, що принижують гідність, види поводження та покарання не надійшло", - зазначив Лубінець.

Так, підкреслив він, у таборі повністю дотримані вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, забезпечені всі права російських військовополонених.

Уповноважений нагадав, що раніше спільно з головним омбудсманом Туреччини вони відвідали інший табір для утримання військовополонених - "Захід 1", де теж дотримуються всіх норм Женевських конвенцій.

"Права російських військовополонених забезпечені в Україні. Коли ж ми зможемо домогтися того, щоб РФ дотримувалася прав українських військовополонених?", - наголосив Лубінець.

Ситуація з українськими полноеними в Росії

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, Росія утримує щонайменше 7 тисяч українських цивільних. Серед цивільних, яких утримує країна-агресор, є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Заступник голови Служби безпеки України (2014-2015 років) Віктор Ягун розповів, кого з військових Росія намагається повернути першочергово. За його словами, деякі полонені росіян взагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих.

"А деякі категорії, як от "Шторм Z" - колишні зеки - вони їх обмінюють у першу чергу. Для чого? Є інформація, що їх за гроші відпускають в армію, щоб вони півроку, не беручи участь в активних бойових діях, отримали помилування. Зрозуміло, що якийсь авторитет потрапляє в "Шторм Z", ніхто його в м'ясний штурм не відправляє. Він півроку відбуде на кухні й спокійно собі виходить з чистою совістю", - розповів Ягун.

Ще одним пріоритетом для обміну в Росії є кадирівці. За словами Ягуна, іноді вони готові обміняти 10 українських полонених на одного свого.

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