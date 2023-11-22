Крім дронів, ворог також запускав ракету Х-22.

З 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія) 14-ма ударними БпЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що до відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

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"Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих", - розкрили деталі у Повітряних силах.

Нічна атака дронів

Окупанти кілька годин атакували ураїнську територію за допомогою безпілотних літальних апаратів. Командування Повітряних сил повідомляло про декілька груп ударних дронів, внаслідок чого тривога оголошувалась в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях. По повітряних цілях прасювала українська ППО.

Так о 4 ранку стало відомо, що у Хмельницькому районі уламки одного зі збитих дронів впали на подвірʼя приватного домогосподарства. Постраждала господарська нежитлова споруда, зайнялася пожежа. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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