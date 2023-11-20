Сьогодні ввечері Україна опинилася під ракетною атакою Росії, також окупанти запустили безпілотні літальні апарати.
О 20:14 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про атаку дронів типу "шахед" з півдня. Існувала загроза застосування безпілотників для Запорізької та Дніпропетровської областей. "У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - закликали вони у Telegram.
Згодом стало відомо про "шахеди" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та на півдні Харківщини в сторону півночі. О 21:01 російські дрони рухалися у напрямку Миколаєва, іншу групу фіксували вздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.
Вже о 21:14 Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Дніпра. Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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Оновлено о 21:45: "Шахеди" на Одещині та Миколаївщині. Напрямок руху – північно-західний.
Оновлено о 21:21: Російські безпілотні літальні апарати з Миколаївської області прямують у напрямку Одещини, повідомляють військові.
Можлива загроза з моря
Сьогодні о 12:00 у Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що через потужний шторм у Чорному морі всі кораблі російського флоту перебували у пунктах базування.