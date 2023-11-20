Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Сьогодні ввечері Україна опинилася під ракетною атакою Росії, також окупанти запустили безпілотні літальні апарати.

О 20:14 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про атаку дронів типу "шахед" з півдня. Існувала загроза застосування безпілотників для Запорізької та Дніпропетровської областей. "У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - закликали вони у Telegram.

Згодом стало відомо про "шахеди" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та на півдні Харківщини в сторону півночі. О 21:01 російські дрони рухалися у напрямку Миколаєва, іншу групу фіксували вздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.

Відео дня

Вже о 21:14 Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Дніпра. Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 21:45: "Шахеди" на Одещині та Миколаївщині. Напрямок руху – північно-західний.

Оновлено о 21:21: Російські безпілотні літальні апарати з Миколаївської області прямують у напрямку Одещини, повідомляють військові.

Можлива загроза з моря

Сьогодні о 12:00 у Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що через потужний шторм у Чорному морі всі кораблі російського флоту перебували у пунктах базування.

Вас також можуть зацікавити новини: