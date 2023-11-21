Не ігноруйте сигнали про повітряну небезпеку.

Росія вже декілька годин атакує територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про їхній рух повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з повідомленнями у їхньому Telegram-каналі, мова може йти про декілька груп ударних дронів. Наразі тривога лунає у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях.

За останніми даними, одна група дронів рухається в напрямку Кіровоградської області, ще одна - заходить з Київської області у Житомирську, а третя - рухається з Миколаївської області на Одещину.

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О 23:16 на сторінці Київської обласної військової адміністрації повідомлялося, що у області зафіксовано рух російських дронів, працює протиповітряна оборона. "Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - закликали вони.

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Атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною дев'ять російських безпілотних літальних апаратів та одну ракету "Іскандер-К". Сьогодні стало відомо про знищення рідкісного розвідувального дрону Mohajer-6.

Вже ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджено домівки.

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