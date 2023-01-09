Мер міста заявив, що усі мелітопольські лікарні переповнені пораненими російськими окупантами.

До моргу окупованого Мелітополя Запорізької області привезли повну фуру з тілами ліквідованих російських військових.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"З кожним днем середня тривалість життя рашистів буквально тане на очах. Сьогодні до моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових", - повідомив Федоров.

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Як наголосив мер, "подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг".

За його словами, мелітопольські лікарні переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Василівки та інших населених пунктів, розташованих на північ від Мелітополя.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 9 січня поточного року противник втратив близько 111 тис. 760 військових (+590 за минулу добу).

Також стало відомо, що ЗСУ за добу збили 3 вертольоти противника і 3 ворожих розвідувальних БпЛА. Однак на цьому втрати РФ не припиняються, адже Сили оборони за минулу добу завдали понад 20 ударів по районах зосередження сил окупантів. Крім цього, захисники України відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів на Донбасі.

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