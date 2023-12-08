РФ хоче показати, що може застосовувати силу у Чорному морі, вважають у західній розвідці.

Британська розвідка вказала на фактор, який впливає на обмеження ефективності тактичних операцій авіації РФ біля острова Зміїний.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Розвідка нагадує, що досить імовірно, що 5 грудня 2023 року російський винищувач військово-морських сил ворога Су-24М був збитий українською ракетою протиповітряної оборони у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний.

Так, з літа 2023 року Росія продовжує виконувати небезпечні ударні місії з екіпажем біля острова. Водночас, оскільки острів Зміїний став символом українського спротиву, Росія хоче продемонструвати, що вона може застосовувати силу у Чорному морі.

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"Імовірно, що екіпаж із двох осіб було втрачено: місцеперебування і операційні умови зробили б успішну російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною. Обидві сторони досі зазнають регулярних втрат бойової авіації. Загалом, протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність операцій тактичної авіації", - зазначила розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові 5 грудня "приземлили" ворожий літак в районі острова Зміїний. Йдеться про російський бомбардувальник Су-24М.

Увечері того ж дня стало відомо, що російські загарбники відправили на пошук членів екіпажу збитого бомбардувальника Су-24М свій військово-транспортний літак Ан-26.

Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що збиття нашими воїнами російського літака Су-24М призвело до зменшення активності ворожої авіації у Чорному морі.

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