Російська армія протягом останніх трьох тижнів під час спроб прорватися до Авдіївки Донецької області втратила близько 200 броньованих транспортних засобів.
Як пише міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, такий результат, ймовірно, пов'язаний з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.
У зв'язку з ситуацією загарбники перейшли до ведення штурму десантною піхотою на цьому напрямку.
"Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат ворога. Цілком ймовірно, що з початку жовтня Росія втратила кілька тисяч солдатів", - додали у британській розвідці.
Зазначається, що російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків у війні проти України.
Оборона Авдіївки - останні новини
Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, на Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації продовжують намагатися оточити Авдіївку.
NYT вже раніше писала, що бої за Авдіївку стали найдорожчими для Росії в повномасштабній війні. ЗСУ з артилерії знищують колони бронетехніки й піхоту окупаційних військ ще на підступах до міста в дуже великих масштабах.