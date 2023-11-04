Загарбники демонструють готовність зазнавати великих втрат заради незначних територіальних здобутків.

Російська армія протягом останніх трьох тижнів під час спроб прорватися до Авдіївки Донецької області втратила близько 200 броньованих транспортних засобів.

Як пише міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, такий результат, ймовірно, пов'язаний з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.

У зв'язку з ситуацією загарбники перейшли до ведення штурму десантною піхотою на цьому напрямку.

Відео дня

"Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат ворога. Цілком ймовірно, що з початку жовтня Росія втратила кілька тисяч солдатів", - додали у британській розвідці.

Зазначається, що російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків у війні проти України.

Оборона Авдіївки - останні новини

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, на Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації продовжують намагатися оточити Авдіївку.

NYT вже раніше писала, що бої за Авдіївку стали найдорожчими для Росії в повномасштабній війні. ЗСУ з артилерії знищують колони бронетехніки й піхоту окупаційних військ ще на підступах до міста в дуже великих масштабах.

Вас також можуть зацікавити новини: