Вони кружляють на місці події вже щонайменше дві години.

Російські загарбники відправили на пошук членів екіпажу збитого бомбардувальника Су-24М свій військово-транспортний літак Ан-26.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Вечного полета, братья" Так пишуть на російських телеграмах у таких ситуаціях", - зазначив він.

Близько 20:00 він написав, що пошуково-рятувальний літак Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів з Су-24М. Вже за дві години речник Повітряних сил додав: "Ан-26 окупантів, не полишає надій... Як стерв'ятники досі кружляють над місцем занурення, браття!".

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Збиття Су-24М: що відомо

Нагадаємо, сьогодні близько 19:00 командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що українські бійці в районі острова Зміїний збили Су-24М. За його словами, російський бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався вдарити по півдню Одещини.

За даними Генерального штабу Збройних сил, від початку повномасштабної війни російські загарбницькі війська вже втратили 323 літаки та 324 гелікоптера. Тим часом втрати особового складу загарбників вже наближаються до 334 тисяч осіб.

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