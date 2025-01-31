Північнокорейці можуть повернутися після проходження додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їх розміщення.

Північна Корея направила свої найкращі війська на допомогу Росії у війні проти України. Але після кількох місяців важких втрат вони були зняті з лінії фронту. Як пише The New York Times з посиланням на українських та американських чиновників, солдати КНДР не з'являлися на фронті вже близько двох тижнів.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, всього за три місяці чисельність північнокорейських військ скоротилася вдвічі. Українські бійці, які билися проти північнокорейців, відгукуються про них як про лютих воїнів. Однак дезорганізація в їхніх лавах і неузгодженість дій із російськими підрозділами швидко призвели до зростання втрат.

"За словами українських чиновників і військовослужбовців, з моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були самі по собі, наступаючи з невеликою кількістю бронетехніки і рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити", - пише NYT.

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Водночас американські чиновники заявили, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не постійним:

"За їхніми словами, не виключено, що північнокорейці можуть повернутися після проходження додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розміщення, щоб уникнути таких великих втрат".

Як зазначає видання, найімовірніше, у Кім Чен Ина є свої мотиви для допомоги Росії в Курську. За даними американських чиновників, він сподівається, що в майбутньому Путін відплатить йому за це, надавши допомогу в реалізації ракетних програм Північної Кореї та дипломатичну підтримку в ООН.

Солдати КНДР в Україні

Раніше деякі західні ЗМІ повідомили, що Північна Корея може надіслати додаткові сили на підтримку РФ. Зазначається, що це може статися на тлі великих втрат північнокорейських військ у Курській області.

Також повідомлялося, що Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї.

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