В ССО підтвердили, що війська КНДР зникли з фронту на Курщині, - ЗМІ

Ймовірно, війська КНДР відійшли через великі втрати внаслідок бойових зіткнень з українськими силами.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що впродовж трьох тижнів в Курській області РФ не фіксують присутність північнокорейських військ. Про це заявив речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді".

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", - повідомив Кіндратенко.

Війська КНДР зникли з фронту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея направила свої найкращі війська на допомогу Росії у війні проти України. Але після кількох місяців важких втрат вони були зняті з лінії фронту.

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The New York Times з посиланням на українських та американських чиновників пише, що солдати КНДР не з'являлися на фронті вже близько двох тижнів.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, всього за три місяці чисельність північнокорейських військ скоротилася вдвічі. Українські бійці, які билися проти північнокорейців, відгукуються про них як про лютих воїнів. Однак дезорганізація в їхніх лавах і неузгодженість дій із російськими підрозділами швидко призвели до зростання втрат.

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