Росіяни мріють "приєднати до Росії" тимчасово окуповані частині Запорізької та Херсонської областей.

Рух спротиву "Жовта Стрічка" оголосив безстрокову акцію протесту "Стоп Референдум" проти фейкового голосування про приєднання окупованих територій до Росії.

Про це повідомили на сторінці руху в Telegram.

"Ми знаємо, як рашисти збираються підготуватись до референдуму, ми знаємо які ресурси вони хочуть витратити і ми точно знаємо, що в них нічого не вийде", - заявили в русі, анонсувавши "багато приємних сюрпризів" для російських загарбників.

В рамках акції українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, просять розповсюджувати (роздруковувати чи перемальовувати) листівку з написом "Референдуму не буде. А буде суд і буде Гаага".

"Наклейте [листівку] та сфотографуйте її", - закликають в "Жовтій стрічці".

Фото листівок закликають надсилати операторові "Жовтої стрічки" (@yellow_tape_UA_manager в Telegram)

Нагадаєімо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Водночас окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіян планують 11 вересня.

29 червня херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до "референдуму про приєднання до Росії". Точну дату зрадник не назвав. Він переконаний, що Херсонська область прийме рішення стати частиною Росії.

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