Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до "референдуму про приєднання до Росії". Точну дату зрадник не назвав.
Про це представник окупаційної "адміністрації" повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, Херсонська область прийме рішення стати частиною Росії.
"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область прийме рішення та приєднається до РФ, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.
Водночас він не назвав точну дату "голосування" не назвав.
Ситуація в Херсоні - що відомо
Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.
Водночас окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіян планують 11 вересня.