Дату фейкового приєднання до РФ ще навіть не визначили

Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до "референдуму про приєднання до Росії". Точну дату зрадник не назвав.

Про це представник окупаційної "адміністрації" повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Херсонська область прийме рішення стати частиною Росії.

"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область прийме рішення та приєднається до РФ, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.

Водночас він не назвав точну дату "голосування" не назвав.

Ситуація в Херсоні - що відомо

Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Водночас окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіян планують 11 вересня.

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