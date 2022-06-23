Росіяни спробують легітимізувати свої злочинні дії.

Російські загарбники визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. На захоплені території масово привозять російських чиновників.

Про це повідомляє Центр національного опору.

Відзначається, що окупанти мають намір провести так звані "референдуму" в "єдиний день голосування" 11 вересня, коли повинні відбутися вибори депутатів і губернаторів в Росії. В цей же період росіяни хочуть запустити роботу "Промсвязьбанка".

Крім того, окупанти масово привозять на тимчасово захоплені території України чиновників з Росії, яких міняють через місяць на нових.

Водночас місцеве населення продовжує чинити опір окупації. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає робітників.

"Референдум" на тимчасово окупованих територіях України - що відомо

Колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

В офісі президента України тим часом зазначили, що будь-які заяви Росії про "референдуми" і "народні республіки" абсолютно нікчемні.

8 червня із заявою про проведенні псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Запорізької області виступив так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Росія, ймовірно, не проводитиме псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

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