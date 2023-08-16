Для цього у Румунії створять регіональний центр підготовки.

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що його країна проводитиме підготовку українських пілотів на західних винищувачах F-16.

У своїй промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії він заявив, що для цього у країні буде створено регіональний центр підготовки.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - розповів очільник держави.

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За словами президента, Румунія разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав Йоганніс.

Навчання українських пілотів на F-16

Як відомо, Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на F-16 на саміті НАТО.

The Washington Post повідомляла, що навчання наших пілотів почнеться з 4-місячних мовних курсів у Британії. Все це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, на січень. При цьому друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього - приблизно до кінця наступного року.

Днями Сполучені Штати Америки заявили, що відкриті для навчання українських пілотів роботі з винищувачами F-16 на своїй території.

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