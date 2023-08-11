У Вашингтоні кажуть, що прагнуть рухатися вперед.

Сполучені Штати Америки відкриті для навчання українських пілотів роботі з винищувачами F-16 на своїй території.

Координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив журналістам, що Вашингтон прагне рухатися вперед у навчанні, пише Reuters.

"Білий дім у п'ятницю заявив, що відкритий для навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-16 у Сполучених Штатах, якщо буде досягнута можливість такого навчання в Європі", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, влада України заявляла, що навчання українських авіаторів мали розпочати ще у червні. У західних ЗМІ писали, що гальмувати початок навчань можуть саме Сполучені Штати Америки.

Таку ж думку висловив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав. За його словами, це пов'язано з побоюваннями через можливу ескалацію з боку Росії.

У середині липня радник з нацбезпеки Штатів Джейк Салліван сказав, що президент Джо Байден вже дав "зелене світло", однак Європа потребує ще декілька тижнів на підготовку.

За даними The Washington Post, очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

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