Мешканцям, які не мають реєстрації, питання з водою пропонують вирішувати в окремому порядку.

В окупованому росіянами Донецьку городянам обмежили вільний доступ до води.

Так, з четверга, 7 липня, городянам видаватимуть бутильовану воду за паспортом.

"Воду можна отримати в пунктах роздачі води на всіх зареєстрованих членів сім'ї за наявності паспорта та свідоцтва про народження дітей", - йдеться в повідомленні окупантів.

Мешканцям, які не мають реєстрації, питання з водою пропонують вирішувати в окремому порядку.

Нагадаємо, стало відомо, де в Донецькій області окупанти за добу убили найбільше людей.

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