В окупованому росіянами Донецьку городянам обмежили вільний доступ до води.
Так, з четверга, 7 липня, городянам видаватимуть бутильовану воду за паспортом.
"Воду можна отримати в пунктах роздачі води на всіх зареєстрованих членів сім'ї за наявності паспорта та свідоцтва про народження дітей", - йдеться в повідомленні окупантів.
Мешканцям, які не мають реєстрації, питання з водою пропонують вирішувати в окремому порядку.
Нагадаємо, стало відомо, де в Донецькій області окупанти за добу убили найбільше людей.