Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо встановити, зазначили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

За минулу добу російські окупанти вбили на Донбасі 5 людей, найбільше жертв у Авдіївці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, війська РФ вторглися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивники, зокрема, обстрілювали цивільні об'єкти в Донецькій області, було багато жертв. За даними української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники завдали авіаудари в районі Авдіївки та Вуглегірської теплоелектростанції.

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