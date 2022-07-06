За минулу добу російські окупанти вбили на Донбасі 5 людей, найбільше жертв у Авдіївці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - повідомив він.
Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, війська РФ вторглися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивники, зокрема, обстрілювали цивільні об'єкти в Донецькій області, було багато жертв. За даними української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники завдали авіаудари в районі Авдіївки та Вуглегірської теплоелектростанції.