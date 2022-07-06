В мікрорайоні Азотний точним ударом знищено тимчасову базу БК і ПММ.

Збройні сили України завдали удару по базі з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами противника у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ, публікуючи відповідні світлини.

За інформацією СтратКому, мовиться про тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ, яку росіяни обладнали поспіхом, намагаючись врятувати боєприпаси, по яких ЗСУ ще не завдали удару.

... в мікрорайоні Азотний точним ударом знищено тимчасову базу БК і ПММ. […] Окупанти робили все поспіхом, і настільки безтолково, що не залишилось осторонь від "пильного ока", яке повідомило дядичку "Ленд Лізу". Ну а результат вам вже наочно відомий. Шум від детонуючих боєприпасів чутно далеко від місця пожежі – мовиться у коментарі до відео.

"Бавовна" на ворожих складах

Після отримання далекобійної артилерії ЗСУ все частіше завдають ударів по тилових позиціях російських загарбників. Зокрема, 5 липня в Ясинуватій на Донеччин стався вибух у гуртожитку, де жили окупанти.

Раніше, в суботу, 3 липня, "бавовна" сталася відразу в трьох містах Донецької області - в Сніжному, Торезі та Харцизьку. Жителі чули детонацію припасів окупантів.

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